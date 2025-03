Suspeito de estuprar duas filhas é preso em Muniz Freire

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, prendeu, no final da tarde da última sexta-feira (14), um homem de 47 anos, investigado por abusar sexualmente das filhas de 15 e 23 anos. A prisão ocorreu em Muniz Freire.

O caso chegou ao conhecimento da PCES no último dia 06, por meio do Disque Direitos Humanos – Disque 100, que relatou que o suspeito teria abusado sexualmente de suas filhas, de 15 e 23 anos. Cinco dias depois, a Polícia recebeu relatos adicionais de uma testemunha de 46 anos, que também foi vítima do suspeito.

As vítimas de 15 e 23 anos residiam com o suspeito, mas, após as investigações, encontram-se acolhidas na Casa-Lar de Muniz Freire, por intervenção do delegado Hélio Flávio Martins.

Uma das vítimas, com apenas 15 anos e grávida, relatou em depoimento que sofreu violência desde os 7 anos de idade até o presente momento.

“Em um dos episódios, ela mencionou que o suspeito a levou até um bar e, ao retornarem para casa, ele a abusou. Ela relatou ainda que, apesar de se negar conforme foi crescendo, o suspeito a forçava a continuar com os abusos. A jovem afirmou que nunca relatou os fatos à mãe”, disse o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire.

Devido aos traumas causados pelos abusos, a vítima de 15 anos passa por acompanhamento psiquiátrico e psicológico, pois sofreu graves consequências emocionais, incluindo depressão. Durante as investigações, o suspeito foi interrogado, mas optou por permanecer em silêncio. A mãe das vítimas também foi ouvida, mas afirmou não ter conhecimento dos fatos.

O delegado Hélio Flávio Martins ressaltou que, pelo teor da investigação, ainda não é possível afirmar se a mãe tem envolvimento com os atos do suspeito ou se apresenta uma dependência financeira ou emocional que a impediu de denunciar.

“Testemunhas indicaram que a mãe estava ciente da situação, e outros populares mencionaram uma possível dependência emocional da mãe em relação ao suspeito, o que pode ter levado à omissão da denúncia”, explicou o delegado.

O delegado esclareceu a respeito da possível omissão da mãe em relação aos abusos denunciados. “Apesar de algumas indicações de que a mãe teria conhecimento dos fatos, ela negou em depoimento qualquer envolvimento ou conhecimento sobre os abusos. Caso seja comprovada a omissão da mãe em denunciar, ela poderá ser responsabilizada devido à sua obrigação de garantir a segurança e o bem-estar das vítimas”, afirmou o Martins.

Diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a prisão temporária do investigado, que foi cumprida na última sexta-feira. Ele responderá por estupro, estupro de vulnerável e violência psicológica. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para apurar todos os fatos e determinar eventuais responsabilidades.

Leia também: Dupla é presa após tentativa de latrocínio em Sooretama