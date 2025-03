Suspeito de homicídio é preso e drogas são apreendidas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, realizou uma operação policial na manhã desta sexta-feira (7), no bairro Vila Bethânia, em Viana. Durante a ação, que contou apoio da Guarda Municipal de Viana, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra um suspeito de 23 anos investigado pelo homicídio de Diego da Conceição Faustino, ocorrido em 3 de dezembro de 2024.

Além da prisão, diligências foram realizadas no bairro Canaã, onde os policiais apreenderam drogas e dinheiro na residência de um dos alvos. Um suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo encontrado em posse de 51 unidades de substância similar a LSD, 21 pinos de cocaína, três unidades de haxixe, quatro pedras de crack, duas buchas de maconha, além de material para embalo de drogas e anotações referentes ao tráfico. Também foi apreendida a quantia de R$ 1.444,00 em espécie.

Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

