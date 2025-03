Suspeito de roubo que usava uniforme falso da PC é preso em São Mateus

Um homem de 23 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (28), suspeito de cometer diversos roubos na região de Colatina. No entanto, o mandado de prisão foi cumprido com o apoio da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e outras unidades especializadas.

De acordo com as investigações, o suspeito atuava com outros indivíduos e utilizava uniforme falso da Polícia Civil para cometer os crimes. Ele estava escondido na zona rural de São Mateus, onde foi localizado pelo setor de investigação da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, em conjunto com a PPES.

Diante da periculosidade do indivíduo foram acionadas para dar suporte à operação as equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), ambas de São Mateus; da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, da Divisão de Escolta e Recaptura Policial (DERP) e da Diretoria de Inteligência da Polícia Penal (DIPP).

No momento da abordagem, o suspeito destruiu seu aparelho celular. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus para os procedimentos de praxe e, posteriormente, ele será apresentado à Justiça.

