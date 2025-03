PRF realiza “Operação Duas Rodas” e reforça segurança de motociclistas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza nesta sexta-feira (28) a “Operação Duas Rodas”. A ação tem como principal objetivo reforçar a segurança viária, intensificando a fiscalização de motociclistas — categoria considerada mais vulnerável a acidentes. Além disso, a operação atuará no combate a atividades criminosas, como o transporte ilegal de mercadorias e a circulação de veículos irregulares ou adulterados.

Dados da PRF apontam um aumento de 10% nos acidentes envolvendo motocicletas no Espírito Santo entre 2023 e 2024. No ano passado, foram registrados 1.017 acidentes, com 388 vítimas em estado grave e 54 mortes. Já em 2024, o número de ocorrências subiu para 1.140, com 433 feridos graves e 56 óbitos.

Diante desse cenário alarmante, a PRF dobrou o número de fiscalizações em relação ao ano anterior, reforçando ações preventivas e repressivas para reduzir os sinistros e preservar vidas. Em 2023, foram fiscalizadas 4.810 motocicletas, com 5.126 pessoas abordadas. Já em 2024, esse número saltou para 10.609 motocicletas fiscalizadas e 10.082 pessoas abordadas, evidenciando a intensificação das ações de fiscalização.

Equipes em pontos estratégicos

Durante a operação, equipes especializadas da PRF estarão distribuídas em pontos estratégicos, abordando motociclistas para verificar a regularidade dos veículos, habilitação dos condutores e uso de equipamentos de segurança, como capacetes e viseiras. A ação também visa identificar motocicletas furtadas ou adulteradas, além de coibir práticas ilícitas, como o transporte de drogas e mercadorias irregulares.

O respeito às leis de trânsito e a conscientização dos motociclistas, uma das categorias mais vulneráveis a acidentes graves e fatais, são fundamentais para a segurança viária. A Operação Duas Rodas integra um conjunto de medidas voltadas à redução da violência no trânsito, visando proteger a vida de condutores e passageiros.

