Temporada de Areia: Beach Soccer entra na reta final

A modalidade de Beach Soccer, da Temporada de Areia, entra na fase semifinal nesta quarta-feira (19). O evento ocorre na quadra do Centro de Treinamento de Esportes, no bairro Amarelo, a partir das 20h.

Depois da fase de grupos, chegaram para disputar as semifinais, as equipes de Rio Novo, Córrego dos Monos, Vila Esporte de Anchieta e Juntos e Misturados do bairro Alto Amarelo.

Na primeira semifinal da noite, se enfrentam Juntos e Misturados e a equipe de Anchieta, e logo após, Rio Novo joga com Córrego dos Monos.

Em caso de empate no tempo normal, haverá uma prorrogação de 3 minutos. Persistindo o empate, a partida irá para a cobrança de penalidades.

“Os jogos na quadra do bairro Amarelo estão sendo um sucesso, público acompanhando as disputas, jogos de excelente nível técnico. Agora com as semifinais, a competição promete elevar o nível das partidas, e quem ganha com isso, são os torcedores que estão prestigiando as equipes”, afirma Rodolpho Maia, Secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Confira, abaixo, os jogos das semifinais:

Semifinais 19/03

20h – Juntos e Misturados x Vila Esporte

21h – Rio Novo x Córrego dos Monos

