Três jacarés são resgatados em Vitória em menos de 24 horas; veja

O Carnaval de Vitória teve atrações inusitadas este ano: três jacarés-do-papo-amarelo foram resgatados em menos de 24 horas no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Os resgates aconteceram em horários distintos, e os animais receberam nomes temáticos: Boa Vista, em homenagem à escola de samba campeã do Carnaval de Vitória 2025; Regionalzinho, em referência ao maior bloco de rua da capital capixaba; e Léo Santana, uma homenagem ao cantor que embalou foliões com seus hits neste feriado.

O primeiro resgate ocorreu na tarde de terça-feira (04), por volta das 15h. Boa Vista foi encontrada em frente a um colégio do bairro por um publicitário que passava pelo local com o filho. Ele acionou o 190, e a Polícia Militar, por sua vez, chamou o Projeto Caiman. O coordenador do projeto e presidente do Instituto Marcos Daniel (IMD), Yhúri Nóbrega, realizou o resgate junto com a bióloga e educadora ambiental Bárbara Mello. Após avaliação, foi constatado que o animal estava saudável, e ele foi solto em uma área segura e adequada para sua espécie.

Regionalzinho

Na mesma noite, por volta das 20h40, outro jacaré foi encontrado próximo ao local onde Boa Vista estava. Batizado de Regionalzinho, o réptil também estava em boas condições de saúde e foi resgatado pelos mesmos especialistas. Após análise, ele foi solto na natureza sem necessidade de maiores cuidados.

Léo Santana

Já na Quarta-feira de Cinzas (05), por volta das 12h40, foi a vez do Léo Santana roubar a cena. O jacaré foi flagrado relaxando dentro da piscina de uma casa em Jardim Camburi. Após curtir um mergulho e tomar sol, a moradora acionou o Projeto Caiman, que fez o resgate e identificou que se tratava de um jacaré juvenil, saudável e pronto para ser devolvido ao habitat natural.

O coordenador do Projeto Caiman, Yhúri Nóbrega, destacou a importância de acionar especialistas ao encontrar jacarés em áreas urbanas. “É fundamental não tentar capturar o animal por conta própria e evitar qualquer contato direto. O Projeto Caiman realiza o resgate de forma segura, tanto para o jacaré quanto para a população, garantindo que ele seja reintegrado ao ambiente adequado para sua sobrevivência”, reforçou.

Quem encontrar um jacaré fora de seu habitat pode entrar em contato com o Projeto Caiman por meio das redes sociais do Instituto Marcos Daniel ou aou acionar a Polícia Militar pelo telefone 190, ou chame o Projeto Caiman pelo número 27 99763-9757.

