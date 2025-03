VÍDEO | Jacaré é resgatada na terça-feira de carnaval em Vitória

Uma jacaré foi resgatada na terça-feira (4) de carnaval no bairro Jardim Camburi, em Vitória, após ser avistada pelo publicitário Caio Vitor De Angeli, que passava pelo local com o filho. Ao perceber o animal, ele acionou o 190, solicitando ajuda para garantir a segurança da população e do próprio réptil.

Veja vídeo

Vídeo: Projeto Caiman

O resgate foi conduzido pelo coordenador do Projeto Caiman, Yhúri Nóbrega, que também é presidente do Instituto Marcos Daniel. Após avaliação, foi constatado que a jacaré estava saudável e em boas condições. Com isso, ainda na mesma tarde, ela foi devolvida à natureza em um local adequado para sua espécie.

Em homenagem à escola de samba que foi a grande vencedora após desfilar no Carnaval de Vitória, o animal foi batizado pelo Projeto Caiman de Boa Vista. A iniciativa, que atua na preservação de jacarés, reforça a importância de acionar especialistas ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas.

Viu um jacaré passeando por aí? Chame o Projeto Caiman pelo número 27 99763-9757.