Trilhas da Cultura abre inscrições para cursos na área do audiovisual

O Trilhas da Cultura tem o objetivo de ampliar o conhecimento e as habilidades de pessoas da área do audiovisual no Estado. Esse mercado que tem crescido exponencialmente com participações em festivais no Brasil e em outros países, exibindo curtas e longas-metragens produzidos em solo capixaba. A iniciativa é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

As inscrições para o Trilhas da Cultura têm início, na próxima terça-feira (11), a partir das 21h, através do Mapa Cultural ES (mapa.cultura.es.gov.br) e são gratuitas.

Serão dez cursos que acontecerão de maio a julho, no Hub ES+, no centro de Vitória, nas áreas de Criação; Direção Audiovisual; Foto, Som e Arte; Produção; Finalização e Pós-Produção.

O programa

O programa oferece uma ajuda de custo de R$600,00 (seiscentos reais) para 200 vagas ofertadas. O recurso da bolsa será repassado em três parcelas para os alunos participantes que comprovadamente tiverem frequência igual ou superior a 80% das aulas. A mesma porcentagem será aplicada para a frequência, o que garante o certificado de conclusão de curso.

Serão ainda disponibilizadas outras cinco vagas especiais para cada um dos dez cursos de qualificação totalizando 250 vagas (25 por curso).

Para essas vagas não será disponibilizada ajuda de custo. Para cada formação será aplicada a reserva de vagas garantindo assim, mínimo de 20% das vagas para pessoas negras; mínimo de 10% das vagas para pessoas indígenas, 30% para mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, além de mínimo de 10% das vagas destinadas a pessoas residentes em territórios atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Formações

As formações acontecerão entre os meses de maio e julho, de tarde e à noite, no Hub ES +, localizado no Centro de Vitória. As atividades têm início, de 05 a 23 de maio, com três formações: o Curso de Interpretação Cênica para o Audiovisual, com a atriz e diretora Margareth Galvão; o Curso de Roteiro, com a diretora, roteirista e curadora, Saskia Sá; e o Curso Direção de Produção, com o produtor e diretor, Izah Cândido.

Depois, de 26 de maio a 13 de junho, acontecem os cursos de Direção e Preparação de Atores, com o ator, cineasta e roteirista Edson Ferreira; Direção de Fotografia, com o diretor de fotografia e colorista, Willian Rubim; e Edição e Mixagem de Som no Cinema, com engenheiro de produção e áudio, Brian Baltar.

Fechando o ciclo de formações, de 16 de junho a 04 de julho, mais quatro cursos: Direção de Som, com cineasta e técnica de som direto, Natália Dornelas; Edição e Montagem no Cinema, com a cineasta e editora, Gabriele Stein; Assistência de Direção, com a diretora, assistente de direção e montadora, Carol Covre; Elaboração de Projetos e Captação de Recursos para o Cinema, com a produtora Maria Grijó.

Duração do curso

Cada curso terá a duração total de 70 horas de aula. A proposta visa oportunizar um ambiente que movimenta a economia colaborativa, com a apresentação de novas linguagens tecnológicas e experiência interativas.

Além disso, deseja promover a produção de conteúdo local e independente, fomentando iniciativas de inovação no campo audiovisual, com especial atenção a promoção do pensamento crítico artístico e cultural com oficineiros que compõem de forma ativa o mercado audiovisual brasileiro.

Além desses cursos, o programa de formação do projeto apresenta também cinco masterclasses com 3 horas de duração com profissionais de renome nacional nas áreas de Criação; Direção Audiovisual; Foto, Som e Arte; Produção; e Finalização e Pós-Produção.

As duas primeiras, voltadas para o universo da interpretação, serão ministradas pela atriz Camila Morgado, e acontecem nos dias 11 e 12 de março, no Hub ES+, e as vagas estão esgotadas.

O Trilhas da Cultura é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

SERVIÇO

Trilhas da Cultura – Programa de formação, capacitação técnica e qualificação profissional para o segmento audiovisual do Espírito Santo

– Programa de formação, capacitação técnica e qualificação profissional para o segmento audiovisual do Espírito Santo Inscrições: de 11 a março a 11 de abril

de 11 a março a 11 de abril Onde: Mapa Cultural ES

Mapa Cultural ES Local das oficinas: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória

