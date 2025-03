Troca de ameaças termina com apreensão de arma falsa em Muqui

A Polícia Militar foi acionada de forma anônima por uma mulher na última quinta-feira (27), em Muqui, após ela alegar ter sido ameaçada por um homem armado no bairro São Pedro.

A vítima relatou aos policiais que teria ameaçado o homem de atear fogo nele e, nesse momento, ele a ameaçou de morte.

Os militares foram até o local indicado, mas não encontraram o suspeito. Momentos depois, novas denúncias informaram que ele havia entrado em uma residência no mesmo bairro. Ao ser abordado, o homem negou as acusações.

Com a autorização dos familiares do suspeito, os militares realizaram buscas e encontraram uma arma longa escondida debaixo de um colchão. O homem fugiu e, apesar das buscas, não foi encontrado.

A suposta vítima da ameaça ainda não foi localizada. As autoridades seguem investigando o caso e buscando esclarecer os fatos.

