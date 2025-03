“Unções”: Pastor é condenado por crimes sexuais e extorsão de fiéis

O pastor Sinval Ferreira, de 41 anos, foi condenado a 11 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de posse sexual mediante fraude e extorsão. Conhecido por realizar supostas “unções” que envolviam abusos, o líder religioso foi preso em 2024 pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A sentença foi proferida pela 2ª Vara Criminal de Samambaia. Em sua decisão, a juíza responsável pelo caso destacou que Sinval agia movido pelo “desejo de lucro fácil” e pela intenção de satisfazer-se sexualmente “sem consentimento válido, o que já é punido pelos dois tipos penais”. A magistrada também ressaltou a gravidade das consequências psicológicas para as vítimas.

Com cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais à época da prisão, o pastor se apresentava como profeta e alegava ter visões de tragédias envolvendo a morte ou doenças de familiares das vítimas. Para afastar os supostos infortúnios, ele exigia que fiéis mantivessem relações sexuais com ele. Em um dos casos, chegou a afirmar que “Deus” havia ordenado que ele salvasse a esposa de um seguidor da morte.

