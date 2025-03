Urgente! Terremoto de magnitude 4,5 é registrado em Mato Grosso

A cidade de Poconé, localizada a cerca de 100 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso, registrou na manhã deste sábado (1º) um terremoto de magnitude 4,5 na Escala Richter.

De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor foi detectado às 9h14 e monitorado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

Em nota, o Centro de Sismologia informou que a região possui histórico de atividade sísmica, com 19 eventos registrados em um raio de 100 quilômetros. O maior tremor já registrado na área ocorreu em 1964, com magnitude de 5,4.

Os especialistas explicam que esse tipo de evento ocorre devido a uma movimentação repentina em falhas ou fraturas geológicas, que acabam “escorregando” devido à pressão acumulada nas rochas.

O último terremoto registrado no Brasil havia ocorrido em 24 de fevereiro, em Felixlândia, Minas Gerais, conforme dados da RSBR.

