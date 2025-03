Valorização da Saúde no Serviço Público é tema de conferência em Alegre

No dia 26 de março, a Câmara Municipal de Alegre recebeu a 1ª Conferência Municipal de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras, um evento significativo para a promoção da saúde daqueles que atuam no serviço público municipal.

A conferência foi presidida por Emerson Gomes Alves, Presidente do Conselho Municipal de Saúde (COMUS) e Secretário Executivo de Saúde, que ressaltou a importância de políticas públicas voltadas ao bem-estar dos servidores. “É fundamental cuidarmos de quem cuida da nossa população”, enfatizou durante a abertura.

Reunião de autoridades

O evento faz parte da Etapa Municipal da 5ª Conferência Nacional de Saúde dos Trabalhadores, reunindo autoridades como Márcio Romanha, Presidente do Conselho Estadual de Saúde, e membros da mesa executiva do Conselho, reforçando o compromisso com a saúde no serviço público.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Alegre também esteve presente, representada pela Dra. Marília Tibúrcio, que ministrou uma palestra sobre direitos dos trabalhadores, juntamente com o psicólogo Jaylson e a equipe da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Prefeitura.

Ao fim do encontro, foram eleitos os representantes municipais que levarão as demandas dos servidores à Conferência Regional, dando continuidade ao processo de valorização e cuidado com a saúde dos trabalhadores.

