Venda Nova celebra Páscoa com atividades e concurso de vitrine

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa com a comunidade. As atividades, que buscam promover momentos de lazer e diversão, incluirão apresentações culturais, pintura facial, pipoca, pula-pula e algodão doce, com destaque para a diversão das crianças.

Programação para as Crianças:

29 de março – Centro (Rua das Palmeiras, próximo à Bella Bambina)

A partir das 9h: apresentações culturais, pintura facial, pipoca, pula-pula e algodão doce.

5 de abril – Vila Betânia (Rua do Imigrante, próximo à Padaria Bel Pan)

A partir das 9h: apresentações culturais, pintura facial, pipoca, pula-pula e algodão doce.

Decoração Temática:

Além das atividades, a cidade será embelezada com uma decoração especial de Páscoa, que será instalada em três pontos estratégicos: em frente à Prefeitura, na Vila Betânia e no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi. A previsão é que a decoração seja concluída até o final deste mês. A ação conta com o apoio do Sicoob.

Concurso Vitrine de Páscoa:

Uma novidade para este ano é o Concurso Municipal de Vitrine de Páscoa, destinado aos estabelecimentos comerciais da cidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de abril, por meio de um formulário online, que requer uma foto da fachada decorada no momento da inscrição.

A avaliação das vitrines será realizada no dia 16 de abril, com o resultado final sendo divulgado em 19 de abril, pelas redes sociais da Prefeitura. O estabelecimento vencedor será premiado com uma Air Fryer. O concurso conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Inscrições online:

Para participar, os interessados devem acessar o site da Prefeitura e preencher o formulário disponível: www.vendanova.es.gov.br.

