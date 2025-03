Van Itinerante emite boletos do IPTU em Pacotuba e Cachoeiro

A Van Itinerante da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) vai a Pacotuba nesta quarta (19) para imprimir os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para as pessoas que têm dificuldade de emitir por conta própria. Das 13h às 17h, ela estará na sede, atendendo por ordem de chegada e com senha.

A ação faz parte de uma programação mais ampla, da Prefeitura de Cachoeiro, para atender moradores de diversos bairros e distritos que possuem área urbana. O serviço já contemplou as comunidades de Córrego dos Monos e Burarama, nestas segunda (17) e terça (18). Até o dia 10 de abril tem visita da Van programada (confira, abaixo, o cronograma).

Já nos dias 11, 14 e 15 de abril, o atendimento de impressão de boletos será realizado na sede da Secretaria de Fazenda, localizada à rua 25 de Março, números 28 a 38, Centro (em frente ao Shopping Cachoeiro), das 12h às 18h. Vale lembrar, no entanto, que a ação é especialmente voltada para quem tiver dificuldades na emissão dos boletos de forma virtual.

Para a emissão, basta ter em mãos CPF, CNPJ ou número da inscrição imobiliária a qual o imóvel está vinculado.

Boleto disponível no site da prefeitura

Os contribuintes já podem encontrar os boletos para pagamento do imposto no site oficial da prefeitura: www.cachoeiro.es.gov.br. Eles devem acessar o documento em link na página principal do site e fazer o pagamento, pois não haverá entrega porta a porta.

Todos que estão adimplentes com o município já receberam o boleto com 20% de abatimento no valor total. Além disso, a prefeitura dará 10% de desconto para os que optarem por quitar em cota única, até o dia 15 de abril. Outra opção é pagar em oito vezes.

Confira o cronograma:

Distritos

Pacotuba

19/03 – 13h às 17h

Coutinho

20/03 – 13h às 17h

Conduru

21/03 – 13h às 17h

São Vicente

24/03 – 13h às 17h

Itaoca

25/03 – 13h às 17h

Gironda

26/03 – 13h às 17h

Soturno

27/03 – 13h às 17h

Bairros

Aeroporto/Rui Pinto Bandeira

28/03 – 13h às 17h

IBC/Jardim Itapemirim

01/04 – 13h às 17h

Dr. Gilson Carone

02/04 – 13h às 17h

Elpidio Volpini/Teixeira Leite

03/04- 13h às 17h

Zumbi

04/04 – 13h às 17h

Village da Luz/Rubem Braga

07/04 – 13h às 17h

Santa Cecilia

08/04 – 13h às 17h

São Luiz Gonzaga

09/04 – 13h às 17h

União/Monte Belo

10/04 – 13h às 17h

Leia também: Rio Itapemirim ganha documentário especial no Cine Metrópolis