Veículo com suspeita de clonagem é apreendido em Cachoeiro

Na manhã deste sábado (8), uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) abordou um veículo Kia Soul, de cor vermelha, com suspeita de clonagem na rua Nestor Ribeiro, bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante a verificação do veículo, foi constatado que a numeração do motor pertencia a um veículo furtado no dia 27 de janeiro de 2021, no Rio de Janeiro.

O condutor do veículo apresentou um documento aos guardas, constando que o veículo estava com o 2024 pago, porém, o QR Code não abria, não sendo possível verificar o pagamento. O condutor informou que adquiriu o veículo de de um morador de Varre-Sai, no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos, o veículo foi guinchado e o condutor conduzido a DPJ, onde será apresentado ao delegado de plantão.

