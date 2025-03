Veja as dicas do Procon para gastar menos nas compras do mês

Nos dias atuais, economizar se tornou uma obrigação na grande maioria dos lares brasileiros. E o local onde as famílias mais buscam gastar menos é no mercado. Para ajudar os consumidores na hora de fazer suas compras, o Procon de Cachoeiro reuniu 15 dicas para driblar os preços altos e pagar uma conta menor no caixa.

Acompanhe!

1. Monte o cardápio semanal

O hábito de planejar as refeições, além de simplificar a vida, ajuda a evitar desperdícios. Com o cardápio da semana em mãos, faça uma lista dos itens necessários para preparar cada prato.

Essa organização também ajuda a pensar em como equilibrar a alimentação e aproveitar melhor os alimentos.

2. Faça a lista de compras

Antes de sair de casa, anote tudo o que pretende comprar. Confira o que está faltando na geladeira e na dispensa e liste as quantidades necessárias. Quando for às compras, use a calculadora do celular para ir somando cada item que você coloca dentro do carrinho. O objetivo é ir controlando os gastos antes de chegar ao caixa, evitando surpresas.

3. Defina uma periodicidade para fazer compras

A compra mensal pode ser uma opção interessante para produtos de higiene, limpeza e cerais que têm prazos de validade mais longos. Para alimentos frescos, programe uma compra semanal e reflita sobre qual é o melhor dia para comprar.

Você pode, por exemplo, aproveitar bem as feiras livres. Defina também o dia da carne,alguns locais costumam praticar promoções nestes dias.

Para fazer mais economia, escolha a data em que o supermercado costuma fazer a reposição de estoques. Geralmente, nesses momentos, as lojas enchem a prateleira de produtos que estão próximos da data de validade e que podem sair muito mais em conta. Aproveite a oportunidade, mas fique atento ao vencimento dos produtos e só compre se for utilizar dentro do prazo de validade. Lembrando que o supermercado e obrigado a informar o prazo da validade.

4. Pesquise preços usando a tabela do Procon Cachoeiro

Todas as segundas-feiras, o Procon faz um rastreio de preços dos itens da cesta básica em diversos supermercados de Cachoeiro. Acompanhe pelo site https://www.cachoeiro.es.gov.br/procon/pesquisas-de-precos-procon/cesta-basica-teste/

5. Acompanhe as promoções

O varejo costuma fazer promoções, em parceria com os fabricantes, que podem ser bem interessantes. Comprar 3 caixas de sabão em pó numa oferta “leve 3 e pague 2” gera uma economia de 33%. Confira, antes, o preço normal do produto e aproveite para estocar itens que têm validade longa. Mas mantenha atenção nesta prática para evitar publicidades enganosas.

6. Economize fazendo compras no atacado

Muitos consumidores têm se organizado em grupos para comprar em atacados, “atacarejos” (lojas que combinam vendas no varejo e no atacado).

Comprando em grandes quantidades, nesses locais, o valor unitário é menor e alguns vendem até mesmo pequenas quantidades. Amigos e vizinhos podem usar o WhatsApp para combinar quando, onde, o que comprar, como pagar e distribuir os produtos.

7. Mercados Municipais

Nesses locais, que costumam abastecer parte do comércio, você encontra produtos frescos, a granel, a bons preços. É possível comprar azeites, temperos, massas, queijos e grãos – feijão, lentilha, ervilha e outros – por um valor bem inferior ao dos mercados.

8. Opte por versões concentradas

A dica vale, principalmente, para produtos de limpeza, como amaciantes e detergentes, que possibilitam usar uma quantidade menor que a versão tradicional para ter o mesmo resultado. O preço é mais em conta e você ainda ajuda a proteger o ambiente, reduzindo a quantidade de embalagens descartadas.

9. Embalagens refil

Já reparou que muitos produtos de limpeza têm uma versão em embalagem fácil de usar e outra em refil, em formato tipo sachê? A dica é guardar a embalagem vazia e, na hora de repor, comprar o refil, que custa menos. O sabão em pó é outro produto que, na embalagem sachê, costuma ter um preço inferior que a vendida em caixas. Para facilitar o uso, guarde o produto em um pote plástico e deixe, dentro, um dosador (uma colher, por exemplo).

10. Espaço para novas marcas

Se você tem o hábito de usar sempre a mesma marca, experimente conhecer outras, em especial, as marcas próprias das redes de supermercados. Você pode se surpreender com a qualidade similar e o preço inferior ao de produtos já consolidados.

11. Não se deixe seduzir

As gôndolas dos supermercados são organizadas para incentivar você a comprar. Os produtos mais vendidos costumam ficar à altura dos olhos. A padaria é posicionada no fundo da loja, de maneira que você passe pela seção de cafés e biscoitos. Já doces e chocolates são posicionados ao alcance das crianças. A sugestão é grudar na lista de compras para evitar as armadilhas e gastar mais do que pretende.

12. Prefira produtos da estação

Frutas e hortaliças custam menos, são mais fresquinhos e nutritivos conforme a estação em que são colhidos. Aproveite cada temporada para diversificar o cardápio da família.

13. Programas de fidelidade e cartões de descontos

Muitas lojas têm cartão de crédito próprio, que você pode usar para pagar as contas e obter descontos em produtos. Mas isso só vale a pena se os cartões forem isentos de cobrança de anuidade.

Outras redes oferecem pontos que são acumulados e depois podem ser trocados por crédito no caixa, prêmios ou descontos em produtos. É sempre uma chance de economizar, mas nem por isso vale a pena concentrar suas compras ali. Pesquise!

14. Fique de olho no caixa

Não é raro o preço do caixa ser diferente daquele mostrado na prateleira, principalmente quando o produto está em promoção. Então, acompanhe o registro de cada produto e fique atento ao valor mostrado no visor. Em caso de divergência, peça a correção. Neste caso prevalecerá ao consumidor o menor preço, caso não haja a correção.

15. Anote todos os seus gastos

Você precisa saber exatamente qual o valor mensal de suas despesas com alimentos e demais itens da dispensa.

