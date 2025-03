Vereadores de Iúna poderão ter auxílio-alimentação de quase R$ 1,5 mil

Os vereadores de Iúna, município localizado no Sul do Espírito Santo, poderão ter um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.415,25 para os próprios parlamentares. A proposta poderá ser votada na próxima segunda-feira (10).

O Projeto de Lei nº 12/2025, prevê, além do valor inicial, a correção anual com base no mesmo índice e na mesma data de reajuste aplicados ao auxílio-alimentação dos servidores efetivos do Legislativo. Os recursos para o pagamento do benefício serão provenientes do orçamento anual da própria Câmara Municipal.

