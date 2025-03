VÍDEO | Criança morre esmagada por pilastra enquanto brincava em balanço

Uma menina de 7 anos morreu após uma pilastra cair sobre o balanço onde ela brincava com outras crianças em um condomínio localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal G1, uma funcionária do condomínio relatou ter escutado um barulho muito alto e encontrado a criança com ferimentos na cabeça e nos braços.

Os bombeiros estiveram no local e encontraram a criança desacordada, entretanto durante o atendimento a vítima sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Leia também: Bancos abrem na Quarta-feira de Cinzas? Confira