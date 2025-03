Vila Velha é premiada por evolução no Índice de Ambiente de Negócios

As ações para melhorar e desburocratizar os processos internos da Prefeitura de Vila Velha, visando atrair novas empresas e gerar mais empregos e renda, foram reconhecidas pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). O prefeito Arnaldinho Borgo recebeu um prêmio pelo excelente desempenho da gestão canela-verde, na avaliação da 6ª edição do “Indicador de Ambiente de Negócios dos Municípios do Espírito Santo (IAN)”, realizada pelo Observatório Findes.



O prêmio foi entregue ao prefeito pelo presidente da Findes, Paulo Baraona, que estava acompanhado de representantes de sua equipe técnica, durante encontro no gabinete do chefe do Executivo municipal, que também contou com a participação de Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.



O Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) é formado por quatro eixos estratégicos (Infraestrutura, Potencial de Mercado, Capital Humano e Gestão Pública) que envolvem 12 categorias e um total de 42 indicadores. De acordo com a análise dos dados referentes aos últimos cinco anos, o Observatório Findes comprovou que Vila Velha obteve a melhor evolução na nota do IAN dentro do seu grupo (Cluster 5), que também inclui os municípios de Vitória, Serra e Cariacica.



O maior destaque de Vila Velha no IAN, durante o período de 2019 a 2024, foi o crescimento de sua pontuação no eixo “Infraestrutura”, cujos indicadores se dividem nas categorias “Condições Urbanas”, “Segurança Pública” e “Transportes”. Neste eixo, Vila Velha saiu de 6,30 pontos, em 2019, e subiu até chegar à nota 7,14, em 2024.



O IAN é calculado anualmente pelo Observatório Findes e tem como principal meta fornecer um diagnóstico detalhado da situação do ambiente de negócios de todos os municípios do Espírito Santo, além de auxiliar na elaboração e na implementação de políticas públicas voltadas para o fomento ao empreendedorismo e ao crescimento econômico.

Destaques no IAN

Na 6ª edição do Indicador de Ambiente de Negócios (IAN), Vila Velha também conquistou os seguintes destaques:

Maior evolução em “Tempo para Abertura de Empresas”: o município reduziu de forma significante o tempo médio para a abertura de empresas, baixando de 86,95 horas, em 2019, para apenas 6,25 horas, em 2024;

Segunda maior evolução na “Nota do IDEB Fundamental II”: Vila Velha tinha 4,40 pontos na avaliação do desempenho de alunos de 10 a 14 anos, no IDEB 2019, e aumentou para 5,20, a nota no IDEB 2024;

Terceira maior evolução na “Taxa de Investimento Público”: o município, que em 2019 aplicou, em investimentos, 7,9% de suas despesas sobre a receita corrente líquida, aumentou este percentual para 14,3%, em 2024;

Quarta maior evolução na “Nota do IDEB Ensino Médio”: Vila Velha tinha 3,90 pontos na avaliação do desempenho de estudantes com idades de 15 a 19 anos, no IDEB 2019, mas aumentou essa nota para 4,70, no IDEB 2024;

Quinta maior evolução em “Densidade de Acessos de Telefonia Móvel”: em 2020, o município alcançou o valor de 97,20 no Indicador Anatel – que vai de 0 a 150 –, mas deu um salto em 2024, atingindo o valor de 125,1.

Vila Velha no caminho certo

“Para uma cidade atrair empresas e crescer é preciso ter um bom ambiente de negócios. E indicadores como infraestrutura, potencial de mercado, capital humano e gestão pública influenciam diretamente a atividade econômica e a atração de empresas. Por isso, vejo com muito entusiasmo e alegria a evolução da nossa nota do IAN, pois a melhoria do nosso desempenho mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.



E ele completou: “Durante os últimos anos, adotamos medidas que seguem contribuindo não apenas para a tomada de decisões da gestão municipal, como também para a atração de novos investimentos. E nosso resultado na avaliação do IAN aponta para melhorias crescentes que implementamos com o objetivo de fazer de Vila Velha a cidade com o melhor ambiente de negócios no Estado”.



O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, também compartilha a mesma visão do prefeito Arnaldinho: “Este reconhecimento da Findes reforça o esforço e a dedicação da atual gestão com o crescimento ordenado, sustentável e contínuo do município. Não é por acaso que e Vila Velha já foi apontada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) como a melhor cidade do Espírito Santo para se empreender (e a 29ª do Brasil)”, ressaltou.



Colodetti lembrou, ainda, de outras conquistas importantes da atual gestão canela-verde, para melhorar o ambiente de negócios no município: “Estudos realizados pelo Centro de Liderança Pública (CLP) também posicionaram Vila Velha como a 6ª cidade do país em ‘Capital Humano’ e a 11ª do Brasil com melhor ‘Cultura Empreendedora’. Tudo isso se deve a um trabalho sério e comprometido com resultados positivos, que possam seguir alavancando o desenvolvimento social e econômico de Vila Velha”.

