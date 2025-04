Ação incentiva prática do ciclismo em Cachoeiro; veja como participar

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro realizará no sábado (26) um passeio para os adeptos do ciclismo.

O objetivo é oferecer atividade esportiva e de lazer para os amantes das bikes, e terá como ponto de concentração a Praça Jerônimo Monteiro, ao lado do Palácio Bernadino Monteiro, a partir das 15h, com saída às 16h.

O passeio seguirá pela Avenida Beira Rio, Ponte da Ilha da Luz, Rua Samuel Levi, Avenida Pinheiro Júnior, e seguirá até a Ponte do Arco, retornando para a Praça Jerônimo Monteiro.

Os participantes devidamente inscritos concorrerão ao sorteio de vários brindes e de uma bicicleta no final do passeio.

As inscrições para participar do sorteio deverão ser realizadas pelo link: https://www.cachoeiro.es.gov.br/esporte-lazer-e-qualidade-de-vida-semesp/passeio-ciclistico/.

