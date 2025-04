Acusada de homicídio em Piúma é condenada a 33 anos de prisão

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Piúma, obteve a condenação de Rosilene Dias Fernandes a 33 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado contra Tatiane Coutinho Scherrer e de tentativa de feminicídio da ex-companheira Diana Mendonça Costa. A ré, que está presa preventivamente, cumprirá a sentença inicialmente em regime fechado.

O tribunal de júri foi realizado na última segunda-feira (31/03), no Fórum Desembargador Demerval Lyrio, em Piúma. No julgamento, o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Gusthavo Ribeiro Bacellar, sustentou as provas que levaram à condenação da ré.

Rosilene Dias Fernandes foi condenada pelos crimes de homicídio qualificado consumado por motivo torpe e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima Tatiane Coutinho Scherrer, além de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio) contra a vítima Diana Mendonça Costa.

Entenda o caso

Os crimes ocorreram na noite de 18 dezembro de 2022, no bairro Céu Azul, em Piúma. Na ocasião, a ré, que não aceitava o término do relacionamento com Diana Mendonça Costa, abordou as vítimas em um bar e efetuou disparos com uma arma de fogo que atingiram a cabeça da Diana e acertaram o pescoço de Tatiane Coutinho Scherrer.

Diana Mendonça Costa conseguiu sobreviver e foi socorrida a tempo, enquanto Tatiana Coutinho Scherrer não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Rosilene fugiu do local, mas foi encontrada dias depois, quando foi presa e indiciada por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

