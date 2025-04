Polícia Civil e EDP flagram furto de energia no Centro de Cachoeiro

A Polícia Civil e técnicos da EDP realizaram, na tarde desta quarta-feira (2), uma operação de combate ao furto de energia elétrica no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. No local, os peritos identificaram uma fraude no medidor, configurando que parte da energia consumida não estava sendo devidamente paga, caracterizando uma fraude e furto.

O proprietário do local esteve presente durante a inspeção e constatação da irregularidade. A Polícia Civil autuou ele em flagrante e conduzido até a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A ação contou com a participação de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e técnicos da EDP.

Assim, o furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

