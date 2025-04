Agência Conteúdo cria conceito e participa do Festival Colibri 2025

A Agência Conteúdo, eleita Agência Regional do Ano na edição anterior do Festival Colibri, marcou presença no evento de lançamento da 38ª edição do festival, reafirmando sua posição de destaque no mercado publicitário capixaba.

Papel estratégico e inspirador

Mais do que prestigiar, a agência foi convidada a desempenhar um papel estratégico e inspirador em 2025: criar o conceito e a identidade visual do Festival Colibri – um dos maiores eventos de criatividade, inovação e comunicação do Espírito Santo.

Neste ano, a campanha assinada pela Conteúdo ganha asas com o tema “Criatividade nas Alturas”. Inspirado no voo do próprio colibri – ave que se movimenta em todas as direções com leveza, precisão e liberdade – o conceito valoriza o potencial criativo capixaba como algo que não conhece limites.

“Assim como o colibri, nossa criatividade é livre para explorar novos caminhos. Ela sobe, desce, avança e até recua quando preciso, sempre em busca de mais impulso. É dessa liberdade que nasce nossa força criativa”, destaca a equipe da agência. A campanha brinca com o voo literal do pássaro e o voo metafórico dos talentos locais, traduzindo em imagem e palavra a essência do que é o Festival Colibri: uma celebração da criatividade viva e em constante movimento.

Um dos principais palcos da comunicação brasileira

O Festival Colibri, realizado pelo Sinapro Espírito Santo, reúne agências, anunciantes, criativos e estudantes de todo o estado, celebrando as melhores ideias e os profissionais que movem o mercado. A cada ano, o evento ganha ainda mais notoriedade estadual, firmando-se como um dos principais palcos da comunicação brasileira.