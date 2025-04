Agressão a professores assusta e preocupa categoria em Guaçuí

O número de casos de agressão a professores na Rede Pública Municipal de Ensino de Guaçuí tem preocupado a categoria, que decidiu ir às ruas protestar contra o tratamento hostil que tem recebido por parte de alguns alunos e, até mesmo, pais ou responsáveis.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Educação de Guaçuí, somente neste ano, já foram quatro casos de agressão contra docentes. O mais recente ocorreu no dia 4 de abril, quando um professor foi injustamente acusado por uma mãe de ter agredido um estudante em uma aula de educação física.

“O professor foi vítima de agressão verbal e física dentro da unidade escolar, por parte da mãe de um estudante. Ela o acusou de ter puxado a criança pelo braço, porém, ao verificarem as imagens das câmeras de segurança da escola, constatou-se que a acusação não procedia“, informou a pasta por meio de nota.

Professora agredida com soco

Em outro episódio, uma professora foi agredida com um soco por um aluno. Meses depois, outra docente sofreu nova agressão por parte do mesmo estudante, que é atendido pela Educação Especial.

“É importante destacar que os professores têm profundo respeito, cuidado e carinho pelos alunos da Educação Especial, atuando com dedicação e compromisso pela inclusão. No entanto, reforçam que também merecem respeito e condições seguras para exercer sua profissão com dignidade”, ressalta a secretaria.

Recentemente, outra professora, que preferiu não se identificar, relatou ter se sentido ameaçada por uma mãe de um estudante, que a acusou de uma atitude que não condiz com a realidade, o que poderia comprometer sua imagem profissional e pessoal.

Protesto

Diante da gravidade e da recorrência dos episódios de violência, os professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Guaçuí organizaram uma passeata com a faixa: “Para a violência dizemos não! Professor merece respeito e consideração!”.

Foto: Divulgação

A secretária municipal de Educação, Franceane de Paula, esteve presente no ato, onde manifestou solidariedade aos profissionais envolvidos e reafirmou o compromisso da secretaria em garantir um ambiente escolar seguro e respeitoso para todos.

“Na ocasião, a secretária destacou que o lema da Secretaria neste ano é “Ubuntu” – filosofia africana que valoriza o respeito, a empatia e a coletividade, sintetizada na frase: “Eu sou porque nós somos”.

A secretária ainda reforçou que a empatia e o cuidado com o outro devem ser valores cultivados diariamente no ambiente escolar. Por isso, a Secretaria de Educação estará implementando ações concretas, por meio de projetos de conscientização, escuta ativa e promoção do respeito, com o objetivo de prevenir conflitos e fortalecer os laços entre escola, família e comunidade.

“Mais do que palavras, a gestão reafirma seu compromisso com cada professor e professora da rede, garantindo que nenhuma situação de violência será ignorada. O diálogo, a justiça e o acolhimento serão sempre os caminhos escolhidos”, explicou a secretaria municipal.

Em relação aos casos citados, a secretária informou que as medidas administrativas cabíveis estão sendo adotadas.