Alberto Gavini é reeleito presidente do PSB no Espírito Santo

Com a presença do prefeito de Recife, João Campos (PSB), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Espírito Santo realizou, na noite desta quarta-feira (23), seu congresso estadual, que confirmou a reeleição de Alberto Gavini à presidência da sigla no Estado.

O evento aconteceu no centro de eventos Ferrari Eventos, em Santa Lúcia, Vitória, e reuniu lideranças políticas como o governador Renato Casagrande (PSB), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), além de prefeitos filiados ao partido e centenas de correligionários de diversas regiões capixabas.

Durante o congresso, também foram eleitas as lideranças dos segmentos socialistas. Assumem os seguintes nomes: Mário César Moreira (Mário Negão), pelo Movimento Popular Socialista (MPS); Patrícia Crizanto, pela Negritude Socialista Brasileira (NSB); Cris, pela Juventude Socialista Brasileira (JSB); Adneide Lima, no segmento de Mulheres; Rogério Amaral, no segmento LGBTQIA+; Paulinho Araújo, pela Inclusão; e Zenildo, pelo Setorial Sindical (SSB).

O encontro também destacou o crescimento do partido no estado nas eleições de 2024, quando o PSB conquistou 22 prefeituras, elegeu 14 vice-prefeitos, uma prefeita, além de 110 vereadores e 19 vereadoras.