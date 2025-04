Um jovem morreu após ser atingido por um barranco em Alegre nesta sexta-feira (4). De acordo com populares, o fato ocorreu no do Distrito do Café.

As informações apontam que o jovem estava fazendo uma “sapata”, elemento de fundação superficial, de concreto armado, quando o barranco caiu e o soterrou.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima já foi encontrada morta.