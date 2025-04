Alegre recebe evento para fortalecer a participação feminina no agronegócio

A cidade de Alegre, no Sul do Espírito Santo, será palco de um encontro dedicado à força e à representatividade das mulheres no agronegócio. No dia 10 de abril, o Auditório do Decolores sediará o evento “Elas no Agro + Alegre – Sonhos e Caminhos”, reunindo histórias inspiradoras, debates e oportunidades para fortalecer a atuação feminina no campo.

“Elas no Agro + Alegre”

A programação, que acontece das 12h às 17h, inclui palestras, rodas de conversa e relatos de sucesso de mulheres que fazem a diferença no setor agropecuário e na sociedade. O destaque fica para o lançamento do programa “Elas no Agro + Alegre”, iniciativa voltada ao empoderamento feminino no agronegócio local.

Além dos debates e trocas de experiências, o evento contará com sorteios de brindes e um momento especial de confraternização, com café e prosa. A iniciativa busca dar visibilidade ao protagonismo das mulheres no campo, incentivando conexões e novas oportunidades para o setor.

Serviço

Data: 10 de abril

Horário: 12h às 17h

Local: Auditório do Decolores – Alegre/ES

