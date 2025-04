Usuários do “Ir e Vir” cobram melhorias e expansão do serviço; veja

Usuários do serviço especial de transporte coletivo “Ir e Vir”, destinado a pessoas com deficiência em Cachoeiro de Itapemirim, se reuniram nesta quinta-feira (27) na Câmara Municipal para cobrar melhorias na operação do sistema. A principal queixa é a demora excessiva nos deslocamentos devido à quantidade reduzida de vans em circulação.

“Queremos que o município fiscalize nossa acessibilidade, que é um direito nosso. Já esperei mais de três horas para voltar para casa por causa da falta de veículos disponíveis”, relatou Varleson, cadeirante e usuário do serviço.

O encontro, organizado pelo vereador Rodrigo Sandi (PDT), contou com a presença de representantes da Agência Municipal de Regulação (Agersa), do Consórcio Novo Trans, responsável pelo transporte, de secretarias municipais, do Lar João XXIII e dos vereadores Creone da Farmácia (PL) e Sandro Irmão (PDT).

Principais reivindicações

Entre as demandas apresentadas pelos usuários, estão o aumento da frota — atualmente composta por cinco vans —, revisão da função dos auxiliares, melhorias na logística das trocas de turno dos motoristas e redução do tempo de espera para os retornos. Além disso, solicitam a ampliação do serviço para funcionar diariamente, das 6h às 23h, e o fim da redução da frota durante as férias escolares.

Para o vereador Rodrigo Sandi, a continuidade do diálogo é essencial. “Já houve uma primeira conversa, esta é a segunda, e espero que esse processo não acabe aqui. Precisamos dar uma resposta e melhorar a vida de cada usuário. Eles merecem respeito e o nosso apoio”, afirmou.

Possíveis soluções

O diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos Gomes Coelho, afirmou que muitas das reivindicações podem ser atendidas por meio da atualização da legislação, em vigor desde 2015. “Podemos construir essa mudança em conjunto — a empresa, os usuários e o poder concedente”, pontuou. Ele também sugeriu a criação de um grupo de trabalho e o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar o uso do serviço.

Já a representante do Consórcio Novo Trans, Sabrina Cipriano, destacou que Cachoeiro foi uma das primeiras cidades do Brasil a contar com um programa de transporte especial como o “Ir e Vir”. No entanto, reconheceu desafios operacionais, como a manutenção dos veículos e o sistema de agendamento, que hoje é manual e suscetível a falhas.

O secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, garantiu que o governo municipal está disposto a colaborar com as soluções e que o próprio prefeito tem cobrado avanços na área. Ele também mencionou a possibilidade de ajustes na estrutura da secretaria para otimizar a gestão do programa.

A expectativa agora é que as discussões avancem e resultem em melhorias concretas para os usuários do “Ir e Vir”.

