ALES celebra 190 anos da PM com entrega de medalhas comemorativas

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realizou, na última quinta-feira (10), uma sessão solene em comemoração aos 190 anos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A cerimônia, conduzida no Plenário Dirceu Cardoso, homenageou 29 agentes da corporação com a Medalha Alferes Tiradentes, além de conceder placas comemorativas a cinco autoridades.

A iniciativa foi proposta pelo deputado Capitão Assumção (PL), que destacou a importância da data e o papel desempenhado pelos homenageados. “Vocês são uma fração da nossa tropa, escolhidos para representar o trabalho de todos que servem à sociedade capixaba”, afirmou.

Atuação da Polícia Militar nos 78 municípios do ES

Também presente à solenidade, o deputado Coronel Weliton (PRD) ressaltou o impacto da atuação da Polícia Militar nos 78 municípios do estado. “A ação ou omissão de cada policial faz diferença na forma como a população vê a corporação”, declarou.

Representando o Poder Executivo, o secretário de Estado da Segurança Pública, Leonardo Damasceno, enalteceu a trajetória da PMES desde sua criação, em 1835. “É uma história de energia, disposição e compromisso. Uma das instituições mais antigas do estado, que cresceu junto com a sociedade e se tornou referência em honradez e profissionalismo”, disse.

Em nome dos agraciados com a Medalha Alferes Tiradentes, o tenente-coronel Mario de Oliveira Fernandes Junior agradeceu a homenagem e destacou a dedicação dos militares. “São homens e mulheres que abrem mão da própria segurança e do convívio familiar para proteger a população. Somos o escudo entre o cidadão e o caos, e isso cobra um preço alto, especialmente das nossas famílias”, afirmou.

Homenageados com placas:

Leonardo Damasceno – secretário de Estado da Segurança Pública

Júnior Abreu – secretário-chefe da Casa Civil

Coronel José Augusto Piccoli de Almeida

Capitão Neucimar Rodrigues de Amorim

Sargento Jackson Eugênio Silote

Homenageados com a Medalha Alferes Tiradentes:

Capitão Nágila Silva Barbosa da Cruz

3º sargento Polianna Lopes de Oliveira Peçanha

3º sargento Sérgio Pereira de Oliveira

Major Carlos Augusto Ogioni

Cabo Carlos Alessandro Cândido Peçanha

Cabo Danielson Martins dos Santos

Tenente-coronel Mario de Oliveira Fernandes Junior

Cabo Gutierry Cruz Scantamburlo

Soldado Jocimar Soares da Silva

Cabo Noeme Muniz de Matos

Capitão Fernando Secchin de Andrade

3º sargento Andressa Danielle dos Santos Belchior Lauria

Major Samiramis Baldotto Silva Lessa

1º sargento Harley Glaucio Barcelos de Moura

2º tenente Marcelo Alves de Oliveira

2º sargento Jorge Henrique Silvestre

1º sargento Marcelo dos Santos Pinto

Cabo Larissa Rangel Modesto

Cabo Jociano Almeida Lima

Cabo Paulo Luís Cardozo Junior

Sub-tenente Agnaldo da Silva Braga

Sub-tenente Ana Christina Mesquita Mau Miranda

1º tenente Cristiano Francisco Nicoli Terra

Capitão Paulo Sérgio Rocha Gomes

1º sargento Sandro Roberto Piovezan Mariani

Soldado Douglas Souza Moreira

3º sargento Oldemar Rodrigues Sabino

Cabo Luís Henrique Rigueti de Angelo

Tenente-coronel Manoel Gambarti Junior