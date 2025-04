Alexandre Puppim é nomeado novo desembargador do TJES

O advogado Alexandre Puppim foi nomeado, nesta quinta-feira (17), para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A nomeação foi feita pelo governador Renato Casagrande (PSB) e anunciada por meio de publicação na rede social X (antigo Twitter).

Puppim vai ocupar a vaga deixada pelo desembargador Annibal de Rezende Lima, que se aposentou em abril deste ano. A escolha foi feita a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Pleno do TJES no último dia 10, composta também pelos advogados Erfen José Ribeiro e Vinícius Pinheiro Sant’Anna.

Com formação em Direito desde 1996, Alexandre Puppim é especialista em Direito Empresarial e mestre em Relações Privadas e Constituição pela Faculdade de Direito de Campos (FDC/RJ). Além da atuação como advogado, é professor em instituições de ensino da Grande Vitória e já lecionou como professor substituto na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

