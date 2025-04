Alfredo Chaves segue firme na recuperação das estradas do interior

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio de um trabalho conjunto entre as secretarias de Obras e Agricultura, segue com um intenso trabalho de manutenção e melhorias das estradas rurais do município.

Os trabalhos têm garantido mais segurança e mobilidade para os moradores, produtores rurais e todos que utilizam essas vias diariamente. Devido às chuvas recentes, em alguns locais os trabalhos estão precisando ser refeitos.

Os serviços incluem patrolamento das vias, colocação de saibro e outras intervenções, garantindo melhores condições de tráfego, principalmente para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar e agroturismo. Homens e máquinas estão trabalhando diariamente para atender as demandas.

Atualmente, as frentes de trabalho estão equipadas em diversas comunidades, incluindo as estradas que ligam Carolina ao Cedro, São Bento de Urânia, São Roque de Maravilha a Alto Maravilha, além das estradas de Boa Vista.

Na semana passada foi finalizado melhorias na estrada que liga Sagrada Família a Quinto Território.

De acordo com o prefeito Hugo Luiz, a administração municipal segue atenta às necessidades das comunidades e reforça que a manutenção das estradas continua sendo prioridade.

A ação irá contemplar outras regiões do município. A população pode acompanhar as ações e encaminhar solicitações às Secretarias de Obras ou Agricultura.

