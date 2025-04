Anchieta: campanha anual de vacinação começa nesta terça-feira (8)

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá início, no dia 8 deste mês, à Campanha Anual de Vacinação Antirrábica em abril, com o objetivo de proteger os animais e prevenir a raiva, uma doença grave que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. A vacinação é gratuita e essencial para manter a cidade livre da doença.

A campanha começa em abril e será realizada em diversas localidades do município, com datas específicas para cada região (cronograma abaixo). Além disso, ao longo do ano, outras comunidades também receberão a vacinação. Em breve, serão divulgadas as datas para as próximas comunidades a serem atendidas ao longo do ano.

A população deve ficar atenta ao cronograma, já que a raiva é uma doença fatal, mas a vacinação é a forma mais eficaz de preveni-la. A equipe da Vigilância em Zoonoses passará pelas casas nas comunidades, conforme o cronograma.

Vale lembrar que, na Sede do município, a Vigilância em Zoonoses de Anchieta oferece, toda quarta-feira, vacinação contra a raiva para os animais do município. O serviço de vacinação acontece no prédio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150, no Bairro Justiça 2 (onde funcionava o antigo CAPS). Para mais informações entrar em contato com a Zoonoses pelo telefone 28 99254-2119.

Confira o cronograma da vacinação:

8 de abril:

Local: Jabaquara/Araraquara

10 de abril:

Local: Goembê

7 de abril:

Local: Itapeúna

22 de abril:

Local: Chapada do A

24 de abril:

Local: São Vicente

