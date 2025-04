Anchieta recebe Caravana Margaridas com ações e atrações gratuitas

Anchieta vai receber a Caravana Margaridas no próximo sábado (12), das 8 horas às 15h, na Praça São Pedro. A população poderá contar com serviços gratuitos de atendiento juridico, emissão de documentos, cuidados com a saúde e outros. Além disso, também estará disponível a feira empreendedora e apresentações culturais.

A Caravana Margaridas é um evento itinerante do Governo do Espírito Santo que visa promover o empoderamento, a visibilidade e o empreendedorismo das mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Objetivos da Caravana Margaridas: Fortalecer a autoestima das mulheres; Valorizar o empreendedorismo feminino; Construir uma sociedade mais justa e igualitária; Combater estigmas e preconceitos; Estimular a economia da região; Valorizar as empreendedoras locais.

Homenagem a Margarida Maria Alves: O nome da Caravana Margaridas é uma homenagem a Margarida Maria Alves, trabalhadora rural e sindicalista paraibana que lutou pelos direitos das mulheres trabalhadoras rurais.

Núcleo Margaridas Microrregião Litoral Sul: O Núcleo Margaridas Microrregião Litoral Sul oferece acompanhamento psicossocial e jurídico às mulheres em situação de violência na região.

