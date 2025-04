Anchieta divulga edital do processo seletivo para Agente de Segurança

A Prefeitura de Anchieta lançou o edital nº 005/2025 para realizar o processo seletivo simplificado para a contratação de agente de segurança.

As inscrições serão realizadas nos dias 08 e 09 de abril, no horário das 9 horas às 12h e de 13h30 às 16h, no auditório da Casa do Cidadão. O endereço é: Avenida Carlos Lindenberg, nº 19, Centro. Esquina com a Rua Desembargador Josias Soares.

Há oito vagas e a remuneração é R$ 1.620,15 mais auxílio alimentação no valor de R$ 700.

