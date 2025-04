Cachoeiro: Procon suspende atendimento nesta sexta. Entenda o motivo

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim vai suspender o atendimento ao público, nesta sexta-feira (4) para que os servidores do órgão possam participar de uma capacitação interna, com o objetivo de proporcionar um serviço de qualidade em defesa do consumidor do município.

“São pequenos pontos que temos que adequar e rever para que o trabalho possa manter a dinâmica e qualidade típicas do Procon de Cachoeiro, tanto para os consumidores do município, quanto para as empresas demandadas”, explica o coordenador do Procon de Cachoeiro, Fabiano Pimentel.

Para mais esclarecimentos e denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o Procon de Cachoeiro, por meio do telefone (28) 3199-1710, ou procurar atendimento presencial, na Rua Bernardo Horta, 204, Guandu. O horário de funcionamento é das 08h às 16h, de segunda a sexta-feira. Ou pelo site cachoeiro.es.gov.br, aplicativo Cachoeiro Online.

Leia também: Polícia Militar apreende arma em abordagem veicular em Cachoeiro