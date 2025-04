Anchieta entra para o Programa ES Inteligente

Modernizar a iluminação pública, ampliar o saneamento básico e preparar o município para dar um salto na qualidade de vida da população são partes do planejamento da Prefeitura de Anchieta para os próximos anos.

Para concretizar essa modernização da cidade, o prefeito assinou, na última terça-feira (22), a adesão de Anchieta ao Programa ES Inteligente, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

“Essa é uma iniciativa do Bandes, em parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, que visa modernizar e promover o desenvolvimento dos municípios capixabas por meio de parcerias público-privadas (PPPs)”, contou o prefeito Léo Português. “Nós recebemos nosso amigo Marcos Kneip, diretor de Negócios do Bandes, e sua equipe para fazermos a adesão”, completou.

O prefeito deu alguns exemplos de projetos que a Prefeitura de Anchieta pode desenvolver nessas PPPs, que são a modernização da iluminação pública, “que nós inclusive já estamos fazendo”, disse, “a ampliação da infraestrutura de telecomunicações com internet gratuita e outras ações, integração tecnológica em serviços públicos e projetos de saneamento básico”, listou.