Anchieta: grave acidente envolvendo animal e carros deixa feridos

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um cavalo e dois carros, nesta sexta-feira (18), na rodovia ES-060, na Praia de Ubu, em Anchieta.

A Polícia Militar foi acionada. Segundo os policiais, os automóveis, um modelo Kwid e um Logan colidiram. No local, os motoristas dos dois veículos disseram que trafegavam na via, em sentidos opostos, quando um cavalo atravessou a pista, o Kwid atropelou o animal, perdeu o controle e bateu com o Logan.

Duas pessoas estavam presas às ferragens, sendo necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para a retirada. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Guarda Municipal ficou responsável pela retirada do animal, que morreu.