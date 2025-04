Anchieta promove vacinação contra raiva e fungos que atacam animais

A Vigilância em Zoonoses de Anchieta oferece, toda quarta-feira, vacinação contra a raiva para os animais do município. O serviço de vacinação é realizado no prédio da Vigilância Ambiental, localizado na Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150, no Bairro Justiça 2 (onde funcionava o antigo CAPS).

O atendimento é gratuito e está disponível para todos os moradores de Anchieta, que podem levar seus animais para a prevenção da raiva, uma doença grave e transmissível aos seres humanos.

A vacinação é uma medida fundamental para garantir a saúde pública e o bem-estar dos animais e da população e, em breve, a campanha de vacinação itinerante vai começar a percorrer as comunidades.

Além da imunização contra a raiva, a Vigilância também disponibiliza no local atendimento clínico para gatos com esporotricose, uma doença de origem fúngica que pode afetar tanto animais quanto seres humanos.

Os serviços de consulta médica veterinária, com diagnóstico, tratamento e entrega de medicamentos são feitos, de forma gratuita, para tutores que aderirem ao protocolo especificado pela zoonoses.

Para mais informações, os moradores podem procurar o local durante o horário de atendimento ou entrar em contato com a Zoonoses pelo telefone 28 99254-2119.

Informações:

Vacinação Anti-Rábica e Atendimento a Animais com Esporotricose

Quando: Toda quarta-feira, das 8h às 11h / 13h às 15h

Onde: Rua Hemilio dos Santos Souza, nº 150, Bairro Justiça 2, Anchieta

Contato: 28 99254-2119

