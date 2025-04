Presidente Kennedy intensifica campanha de combate à tuberculose

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está promovendo uma campanha de combate à tuberculose, reforçando a importância da conscientização e do diagnóstico precoce da doença.

Como parte das ações, estão sendo realizadas palestras informativas nas unidades de saúde, panfletagem nas ruas e busca ativa de casos suspeitos. Além disso, testes estão sendo disponibilizados para a população, garantindo o encaminhamento imediato para tratamento quando necessário.

Ao notar sintomas como tosse persistente por mais de três semanas, febre, suor noturno e perda de peso, é fundamental que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima o quanto antes para avaliação e, se necessário, início do tratamento adequado.

A tuberculose é uma doença grave, mas tem cura. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para a recuperação do paciente e para evitar a transmissão.

