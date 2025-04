Após denúncia, armas são apreendidas dentro de casa em Guaçuí

No início da noite desta quinta-feira (17), a Polícia Civil apreendeu duas armas de fogo e munições com um homem, de 47 anos, no bairro Vista Alegre, em Guaçuí.

De acordo com informações preliminares, a esposa do suspeito de posse ilegal de armas foi à Delgacia de Guaçuí e pediu uma medida protetiva. Em depoimento, ela afirmou que o seu marido possuía armas de fogo em sua residência.

Os policiais foram até a residência. Ao chegar ao local, encontraram dois revolvers e munições.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Guaçui e foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. As informações apontam ainda que o suspeito pagou fiança e foi liberado.