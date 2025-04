Arte e Fé: saiba sobre as encenações da Paixão de Cristo no Sul do ES

A Semana Santa é, assim como todo o período da Quaresma, tempo de reflexão e conversão dos fiéis católicos. Esse espírito é recordado nas celebrações especiais que ocorrem durante toda a semana, mas também através de encenações promovidas por paróquias e comunidades para lembrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

Na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, diversas paróquias realizam espetáculos, sejam peças ou caminhadas penitenciais, mas sempre com o objetivo de recordar um dos principais momentos da fé católica. Grandes destaques na programação artística são as apresentações realizadas pelas Paróquias Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, que todos os anos leva multidões ao centro da cidade e Nossa Senhora da Penha, em Alegre, que mais vez fará da Ladeira da Matriz seu palco. Em Bom Jesus do Norte, a encenação realizada pela paróquia São Geraldo Magela contará com diferentes palcos e cenários.

Os atos acontecerão na Sexta-feira da Paixão, 18 de abril, e são gratuitas e para todos os públicos.

Confira a programação completa

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Rio Novo do Sul

Promovido pela Pastoral da Juventude e apoiado pelo Mons. Joselito Ramalho Nogueira, pároco local, a apresentação “Paixão de Cristo – Pelo Teu Sacrifício, Misericórdia!” está marcada para a Sexta-feira Santa em frente à Igreja Matriz. No local, serão disponibilizadas algumas cadeiras, porém a organização orienta aos fiéis a levarem seus assentos, já que o espaço comporta muitos espectadores.

A encenação acontece há 13 anos. São entorno de 80 pessoas divididas em diferentes equipes (produção, elenco, figurino, locução além da coordenação geral). Segundo um dos organizadores, Thiago Oliveira, o público pode esperar “uma apresentação que levará a paixão de Cristo para todos e mostrará que, talvez não percebamos, mas Deus está sempre ao nosso lado”.

Uma grande novidades para este ano é o momento do descendimento de Jesus da Cruz, ato que começa-se tirando o corpo de Jesus da Cruz. “Logo após o seu último suspiro, esse ato trará uma reflexão solene que relembra, com profunda reverência, os elementos da Cruz”, afirma.

A encenação acontece em frente à Igreja Matriz, às 19h (Endereço: Rua Coronel Francisco Alves Athayde, Centro, Rio Novo do Sul). A Celebração da Paixão de Nosso Senhor e Adoração da Cruz acontecerá às 15 horas.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre

A tradicional Via-Sacra da Paróquia Nossa Senhora da Penha ocorre há muitos anos. Atualmente conta com dezenas de pessoas envolvidas, entre personagens, produção e técnica em sua encenação.

A cada ano contam a história da Paixão sob a ótica de um personagem bíblico. Segundo os organizadores a boa recepção do público os motiva muito, e frequentemente eles mudam a roupagem da peça. “Nunca fugindo do tema central que é o Evangelho, o Cristo e sua paixão, morte e ressureição”.

A encenação acontecerá na Ladeira Matriz, às 15 horas, após a ação litúrgica. (Endereço: Rua Padre José Bellotti, 93, Centro – Alegre).

Paróquia São Geraldo Magela – Bom Jesus do Norte

A Pastoral da Juventude da Paróquia São Geraldo Magela realizará a Encenação da Paixão de Cristo na Praça da Matriz, às 15h, após a Celebração da Paixão de Nosso senhor e Adoração da Cruz.

O grupo se apresentou no ano de 2023 com um grande espetáculo ao ar livre, no mesmo local, envolvendo dezenas de pessoas, entre elenco e produção. Em 2024, após a forte chuva atingir várias cidades do Sul do Espírito Santo, o ato foi cancelado. Desta vez, a apresentação retornará e pretende ser ainda maior, envolvendo vários palcos, vários cenários, um diversificado figurino e muitas outras novidades. (Endereço: Praça Astolpho Lobo, Centro – Bom Jesus do Norte).

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Celina

15h – Celebração da Paixão de Nosso senhor e Adoração da Cruz. Após a ação litúrgica, acontecerá a encenação “Paixão de Cristo 2025”, promovido pelo Grupo Jovem e apoiado por lideranças paroquiais. Os fiéis seguirão pela lateral da Igreja e, segundo os organizadores, cada ponto terá uma cruz com o número da Estação, as pessoas acompanharão com velas e o ponto final (local da crucificação) será o Jardim de Lourdes.

A encenação começará na 1º Estação da Via-Sacra, com Jesus sendo condenado a morte. Com a proposta de um percurso silencioso para reflexão individual, os fiéis percorrerem as 14 estações que compõem esse trajeto, mergulharão em profunda meditação sobre a condenação, a dor, o sofrimento e o amor infinito do Filho de Deus. Em Celina, a encenação mobiliza dezenas de voluntários divididos em produção, elenco e figurino. (Endereço: Rua Pe. Henrique Huben, 91 – Celina, distrito de Alegre).

Paróquia Nossa Senhora das Neves – Presidente Kennedy

6h – 18° Caminhada da Misericórdia com encenação da Via-Sacra. A encenação terá início na Comunidade Santo Antônio de Pádua, em São bento, e seguirá até o Cruzeiro da Serrinha. No trajeto, a juventude da Paróquia Nossa Senhora das Neves realizará a Encenação da Paixão de Cristo. A Celebração da Paixão de Nosso Senhor e Adoração da Cruz acontecerá, às 15 horas, na Igreja Matriz. (Endereço: Rua Átila Vivácqua Vieira, 258, Centro – Presidente Kennedy).

Paróquia São João Batista – Muqui

19h – Encenação da Via-Sacra e procissão do Senhor Morto saindo da Igreja Matriz São João Batista. As manifestações religiosas retornam cinco anos após sua última exibição. (Endereço: Rua Cel. Luiz Carlos, 55, Centro – Muqui). A Celebração da Paixão de Nosso Senhor e Adoração da Cruz, acontecerá na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara, no bairro Santo Agostinho, às 15 horas.

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Piaçu

19h30 – Encenação da Via-Sacra apresentada em frente a Comunidade Matriz (Endereço: Rua: Nossa Sra. da Conceição, s/n – Piaçú, distrito de Muniz Freire). A Celebração da Paixão de Nosso Senhor e Adoração da Cruz, acontecerá às 15 horas.

Paróquia Divino Espírito Santo – Muniz Freire

15h – Celebração da Paixão de Nosso Senhor e Adoração da Cruz, em seguida, Via-Sacra encenada no Parque de Exposições do Município (Endereço: Rua: Pedro Merçon, 260 – Centro, Muniz Freire).

Paróquia São Pedro Apóstolo – Venda Nova do Imigrante

18h – Via-Sacra saindo da Comunidade Santa Teresinha, no bairro Vila Betânia com destino a Igreja Matriz São Pedro (Endereço: Avenida Máximo Zandonadi, 190 – Vila Betania, Venda Nova do Imigrante). A Celebração da Paixão de Nosso Senhor e Adoração da Cruz acontecerá, às 15 horas, na Igreja Matriz.

Via-Sacra

Também conhecida como Via Crucis, a Via-Sacra consiste em percorrer mentalmente ou fisicamente o caminho que Jesus percorreu carregando a cruz até o local da crucificação. Essa prática é comum, especialmente durante a Quaresma e é uma oportunidade para os fiéis refletirem sobre a Paixão e Morte de Jesus Cristo.

“Essa prática cristã é uma oportunidade para nos aproximarmos ainda mais do sacrifício de Jesus e, assim, fortalecer nossa fé e renovar o compromisso com os ensinamentos que Ele nos deixou”, explica o Monsenhor Dalton Menezes Penedo. Segundo o presbítero a Via-Sacra “é uma jornada de oração, penitência e esperança, em que podemos oferecer nossas próprias dificuldades e sofrimentos ao Senhor, em união com Seu sofrimento na cruz”.

A origem da Via-Sacra remonta ao século IV, quando os cristãos peregrinavam para Jerusalém e percorriam o trajeto da Paixão de Cristo. A partir do século XVII, essa prática se popularizou em todo o mundo, e hoje em dia muitas igrejas e comunidades cristãs realizam a Via-Sacra durante a Quaresma e a Semana Santa.