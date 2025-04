Às vésperas da COP 30, ES reúne painelistas no Sustentabilidade Brasil

Nos próximos dias 11 a 14 de junho, o Espírito Santo se tornará o centro dos debates sobre questões ambientais no Brasil. A capital capixaba receberá a Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, na Praça do Papa. O evento acontece em um momento estratégico, às vésperas da COP 30, em Belém, e tem a proposta de ser um espaço de provocação e construção de soluções reais para os desafios socioambientais do país.

Organizada pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, a conferência com 120 painelistas é gratuita e aberta ao público, com uma agenda que articula ciência, inovação, cultura, justiça social e políticas públicas. A previsão é de que o evento reúna 25 mil pessoas durante os quatro dias.

“A Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 não foi concebida para ser apenas mais um evento no calendário nacional. Ela é o resultado de uma construção coletiva que começou há cinco anos, no Caparaó, e que, passo a passo, foi ganhando corpo, voz e relevância”, explica Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil.​

Foto: Thiago Guimarães/Divulgação

Sustentabilidade Brasil

“O Espírito Santo, apesar de ser um estado pequeno, ocupa uma posição estratégica no mapa brasileiro, cercado pelos maiores centros econômicos do país e com um litoral de 400 quilômetros. É um hub logístico nacional, com portos, ferrovias e rodovias que o conectam ao restante do Brasil. Essa localização privilegiada, aliada a uma vocação natural para a sustentabilidade, torna o estado um exemplo de como é possível construir políticas públicas eficazes fora do eixo tradicional”, ressalta o presidente.

Nomes como Elbia Gannoum, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica), Cristiana Lokesann, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Marcus Nakagawa, diretor presidente da Abraps (Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável), Arthur Lima, CEO da AfroSaúde, Sheila Gonçalves, ourives e mentora do projeto Pretas e Brilhantes, e Enio Bergoli, secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, são alguns dos profissionais e especialistas que vão compor a extensa lista de painelistas.

Formato em 13 trilhas temáticas

A programação foi estruturada a partir de uma pergunta provocadora: “Que solução prática levaria à transformação?” e a busca pelas respostas se dará em 13 trilhas temáticas interligadas por mais de 40 pontos de encontro entre áreas diversas.

O formato da conferência nasceu de um esforço coletivo de escuta e experimentação. Segundo Dani Klein e Mariana Klein, especialistas em ESG e responsáveis pela curadoria da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, o processo começou com mais dúvidas do que certezas.

“Tentamos começar pelas respostas, mas bastaram algumas reuniões para entender que, diante de um mundo em colapso ambiental, social, político e informativo, era mais honesto começar pelas perguntas: o que é urgente? O que está sendo ignorado? Quem ainda não foi chamado para essa conversa?”, conta Dani.

Foto: Thiago Guimarães/Divulgação

Pensando nesse contexto, surgiu a ideia das trilhas cruzadas. “O objetivo não era organizar painéis em blocos estanques, mas permitir o confronto entre perspectivas, como a comunicação com saúde, finanças com infraestrutura verde, economia azul com agro, e assim por diante. O mundo real não funciona em silos. Então o evento também não deveria. Queremos provocar encontros improváveis, entre pessoas que normalmente não estariam na mesma mesa. Acreditamos que é daí que surgem as soluções mais relevantes.”, pontuou Mariana.

A curadoria também definiu metas claras de diversidade e representatividade, priorizando conteúdo autêntico. “É uma metodologia, não uma vitrine”, reforçam.

Trilhas

As 13 trilhas formam o coração da conferência. Elas foram pensadas como territórios de intersecção e provocação, cada uma com foco em temas estratégicos para o futuro do país e do planeta:

• Do Rio a Belém – Conexão ES: articula os temas da COP 30 com a realidade local capixaba.

• Comunicação e Educação Ambiental – discute o papel da informação e do engajamento social.

• Transformação – aposta em tecnologias como IA e modelos regenerativos.

• Cultura e Sustentabilidade Criativa – valoriza tradições, artes, música e pequenos negócios.

• Economia Azul – propõe o uso sustentável dos recursos hídricos.

• Direitos Humanos e Justiça Climática – foca nas populações mais vulneráveis.

• Agronegócio – discute rastreabilidade, inovação e sustentabilidade no campo.

• Competitividade – integra práticas ESG aos modelos de negócio.

• Transição Energética – debate caminhos para o abandono dos combustíveis fósseis.

• Saúde – mostra como as crises ambientais impactam a saúde pública.

• Inovação e Infraestrutura Verde – trata de cidades inteligentes e mobilidade sustentável.

• Finanças – explora novos modelos de investimento e taxonomia ESG.

• Mercado ESG – debate qualificação profissional, desafios regulatórios e futuro da agenda.

Foto: Thiago Guimarães/Divulgação

Jornada científica

Um dos destaques da programação é a Jornada Científica Sustentabilidade Brasil, realizada em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O espaço será dedicado à apresentação de trabalhos acadêmicos nas áreas de mudanças climáticas e justiça social.

A chamada de artigos segue até o dia 07 de maio, com premiação de R$ 3.000 para o 1º lugar e R$ 2.500 para o 2º lugar. Os trabalhos selecionados serão publicados nos anais oficiais do evento, com ISBN, e os autores receberão certificado de apresentação.

Entre os eixos científicos estão:

• ESG e Competitividade Corporativa

• Inovação e Infraestrutura Sustentável

• Comunicação e Educação Ambiental

• Conexão ES – Do Rio a Belém

A expectativa é reunir até 20 trabalhos científicos com potencial de aplicação em políticas públicas, projetos comunitários e soluções de mercado.

Foto: Thiago Guimarães/Divulgação

Legado

Para os organizadores, o maior legado da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 será a criação de redes de colaboração duradouras, que não se esgotam no palco ou nos painéis. “Muitas conexões já estão nascendo com cara de projeto”, ressalta Letícia Vieira, diretora-executiva do Instituto Sustentabilidade Brasil. “A ideia é que essas parcerias continuem gerando impacto após o encerramento oficial.”

O evento marca também o fortalecimento do Espírito Santo como ator relevante na agenda climática nacional e internacional. Segundo Elias Carvalho, o presidente do ISB, o governo estadual articula ações que posicionem o Espírito Santo no cenário nacional. “O governador Renato Casagrande, que preside o Consórcio Brasil Verde, tem articulado uma série de ações para posicionar o estado como referência em desenvolvimento sustentável. Queremos mostrar ao Brasil, e ao mundo, o que o Espírito Santo tem feito para cumprir as metas do Acordo de Paris”, finaliza Elias Carvalho.

Fotos: Thiago Guimarães/Divulgação

Serviço

Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025

Data: 11 a 14 de junho de 2025

Local: Praça do Papa, Vitória – ES

Inscrições: clique aqui e faça gratuitamente

Acesso: Gratuito e aberto ao público

Submissão de artigos: até 7 de maio, pelo link https://forms.gle/C7nkbyDrJ1MHweyw9