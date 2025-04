Assembleia define presidência das comissões permanentes para o biênio

Dois meses após a eleição da nova Mesa Diretora, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) finalmente definiu, nesta segunda-feira (7), a composição das comissões permanentes da Casa. Os colegiados são responsáveis pela análise temática dos projetos de lei apresentados pelos deputados estaduais.

Impasses

A definição sofreu atraso devido a impasses envolvendo a presidência de duas comissões: a de Saúde e Saneamento e a de Cooperativismo.

Com a situação resolvida, foram anunciados os parlamentares que irão comandar cada uma das comissões. Confira a lista completa:

Comissão de Constituição e Justiça – Dary Pagung (PSB)

Comissão de Finanças – Mazinho dos Anjos (PSDB)

Comissão de Agricultura – Adilson Espíndula (PSD)

Comissão de Defesa do Consumidor – Vandinho Leite (PSDB)

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos – Camila Valadão (Psol)

Comissão de Educação – Marcos Madureira (PP)

Comissão de Infraestrutura – Alexandre Xambinho (Podemos)

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Alcântaro Filho (Republicanos)

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente – Fabrício Gandini (PSD)

Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais – Janete de Sá (PSB)

Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado – Danilo Bahiense (PL)

Comissão de Ciência e Tecnologia – Pablo Muribeca (Republicanos)

Comissão de Turismo e Desporto – Coronel Weliton (PRD)

Comissão de Políticas sobre Drogas – Denninho Silva (União Brasil)

Comissão de Assistência Social – Raquel Lessa (PP)

Comissão de Cultura e Comunicação – Iriny Lopes (PT)

Comissão de Saúde e Saneamento – Bruno Resende (União Brasil)

Comissão de Cooperativismo – Callegari (PL)

Com a formação das comissões definida, a expectativa é de que os trabalhos legislativos ganhem ritmo, com a tramitação de projetos fluindo com maior agilidade.