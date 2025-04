Assistência Social fará ação com APAE para autistas em Marataízes

Haverá na sede da entidade um mutirão para coleta de sangue das crianças , adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo é facilitar a obtenção da Carteira de Identificação da Pessoa Portadora do Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Esse documento inclui nos dados o tipo sanguíneo e o fator RH da pessoa.

Profissionais de um laboratório de análises clínicas estarão na sede da APAE, no bairro Esplanada 2, realizando a coleta de sangue das 8h às 11h e das 14h às 16h. O atendimento será não apenas para os alunos da APAE, mas todos os autistas de Marataízes que desejam fazer a CIPTEA.

Esta é uma das parcerias entre a Semasht e a APAE, uma vez que a Pasta é a responsável pela emissão da CIPTEA em Marataízes. Outras ações de parcerias em benefício do público atendido pela APAE de Marataízes serão desenvolvidas no decorrer deste ano. Este foi um dos assuntos da visita nesta sexta-feira, 25 de abril, que o secretário municipal de Assistência Social, Eduardo Bitencourt, fez à sede da APAE, onde foi recebido pela diretora da entidade, Dilcea Marvila de Oliveira.