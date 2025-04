Atenção! Inmet alerta para fortes tempestades no ES neste domingo (20)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou neste domingo (20) um alerta de tempestade com grau de perigo potencial para municípios do Sul do Espírito Santo. O aviso, classificado como alerta amarelo, é válido das 10h de hoje até às 10h da segunda-feira (21).

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuvas com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 mm ao longo do dia. Também são esperados ventos fortes, variando de 40 a 60 km/h, além da chance de queda de granizo.

O alerta também aponta para riscos como falta de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em áreas vulneráveis.

As cidades que estão sob esse aviso meteorológico são:

Água Doce do Norte

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Conceição da Barra

Ecoporanga

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Vila Pavão