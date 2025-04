Bairros de Cachoeiro recebem van intinerante do IPTU nos próximos dia

A Van Itinerante do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está percorrendo bairros de Cachoeiro para emitir boletos, gratuitamente, para quem não consegue fazer por meio do site oficial da prefeitura – www.cachoeiro.es.gov.br. Nesta quinta (3), das 13h às 17h, ela estará no bairro Elpidio Volpini (Teixeira Leite) e na sexta (04), no Zumbi, no mesmo horário.

Os atendimentos seguirão nos bairros atá a quinta-feira (10), seguindo um cronograma (confira a baixo). Quem desejar precisa apresentar CPF, CNPJ ou a inscrição da imobiliária vinculada ao imóvel. A impressão é conforme ordem de chegada e emitirá exclusivamente bolestos de IPTU do ano de 2025.

O vencimento da primeira parcela e da cota única estão marcados para o dia 15 de abril, sendo que aqueles que optarem por pagar todo o montante de uma só vez, na data estipulada, terão descontos de 10%. Mas também está sendo oferecido parcelamento em até oito vezes, com vencimentos nos dias 15 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, bem como em 17 de novembro.

Quem for realizar os pagamentos podem escolher a opção Pix e canais disponibilizados pelo Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Sicred e Bancoob.

Confira o cronograma:

Bairros

Elpidio Volpini/Teixeira Leite

03/04

13h às 17h

Zumbi

04/04

13h às 17h

Village da Luz/Rubem Braga

07/04

13h às 17h

Santa Cecilia

08/04

13h às 17h

São Luiz Gonzaga

09/04

13h às 17h

União/Monte Belo

10/04

13h às 17h

