Polícia Militar apreende arma em abordagem veicular em Cachoeiro

Nesta terça-feira (01), durante patrulhamento no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, a equipe da Força Tática do 9º Batalhão abordou um veículo suspeito e apreendeu uma arma de fogo.

Os policiais receberam informações de que um indivíduo estaria armado dentro de um Toyota Etios branco. Após diligências, o veículo foi localizado na Rua José Gonçalves Rocha e, durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola Taurus 9mm, um carregador e 11 munições do mesmo calibre.

O condutor foi detido e encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido, para as providências cabíveis.

