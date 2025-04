BBB 25: Enquete aponta virada surpreendente no paredão de hoje

No 12º paredão do BBB 25, Vilma e Vinicius travam uma disputa acirrada pela permanência no jogo. De acordo com a mais recente parcial da enquete UOL, divulgada às 13h33 (horário de Brasília), a votação segue equilibrada e promete fortes emoções.

Inicialmente, apontavam Vilma como a provável eliminada, mas a diferença entre os dois candidatos diminuiu consideravelmente desde a noite anterior.

Agora, Vinicius lidera a votação para deixar o reality, acumulando 49,91% dos votos. Enquanto isso, Vilma, que chegou a estar em situação mais crítica, reduziu a desvantagem e aparece com 48,65%, o que a manteria na disputa.

A TV Globo revelará o resultado oficial hoje à noite, durante a exibição ao vivo do bbb 25, logo após a novela Vale Tudo.

