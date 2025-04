Um acidente entre duas motocicletas deixou feridos, nesta terça-feira (22), na avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com populares, o fato ocorreu na rotatória da Selita. O trânsito ficou parcialmente interditado no local. Uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente.