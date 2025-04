Casa de Roberto Carlos: vice-governador conhece projeto de reforma

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, e o vice-governador do Estado Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), farão uma visita técnica, nesta quinta-feira, dia 1º de maio, à Casa de Cultura Roberto Carlos, onde conhecerão o projeto de revitalização do espaço.

Após o evento, a comitiva seguirá para o bairro Guandu, onde visitará as obras de macrodrenagem, já em fase final.

